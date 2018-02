SZWBerlin: Auszeichnungen für junge JournalistInnen

Zusammen mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und der Berliner Morgenpost zeichneten wir beim Berliner Schülerzeitungswettbewerb wieder die besten jungen Redaktionen der Hauptstadt aus.

Wenn 250 SchülerzeitungsredakteurInnen im Roten Rathaus zusammenkommen, kann der Grund nur die Preisverleihung des Berliner Schülerzeitungswettbewerb sein. Am 31. Januar zeichneten wir wieder zusammen mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und der Berliner Morgenpost die beste jungen Redaktionen der Hauptstadt aus.

Zu Anfang der Preisverleihung betonte Bildungssenatorin Sandra Scheeres, die Rolle von Schülerzeitungen bei der demokratischen Bildung an Schulen: „Beim Zeitungmachen setzen sich die Schüler mit Themen auseinander, die sie selbst, aber auch die Schulgemeinschaft interessieren könnten. Das hilft, einen eigenen Standpunkt zu finden und diesen auch zu formulieren.“

Carsten Erdmann, Chefredakteur der Berliner Morgenpost, ging hingegen auf die zunehmende Bedeutung digitaler Medien für Schülerzeitungen ein. Unser Vorstand Johann Stephanowitz sagte, dass Schülerzeitungen wichtig für den journalistischen Nachwuchs seien und die Junge Presse Berlin zahlreiche Angebote hat, um junge Medienschaffende zu unterstützen.

Preise wurden in den fünf Schulkategorien vergeben, zudem gab es vier Sonderpreise.

So lobte dieses Jahr die Vernetzungsstelle Schulverpflegung zum ersten Mal einen Preis aus. Unter dem Motto „Gutes Essen in aller Munde“ kamen zahlreiche Beiträge zur Qualität des Schulessens, sowie zu veganer Ernährung und Essstörungen. Preisträger waren die Zeitung Schulzeugs von der Friedrichshagener Grundschule, sowie der HertzSchlag vom Heinrich-Hertz-Gymnasium, der sogar ein ganzes Heft zum Thema Ernährung einreichte.

Ebenfalls wieder dabei waren die Neuen Deutschen Medienmacher mit ihrem Sonderpreis „Normale Vielfalt“. Bei ihrer Preisrede lobte die Journalistin Ebru Taşdemir einen Beitrag aus der Zeitung Neues vom Theo (Theodor-Storm-Grundschule) über einen kurdischen Hochzeitssänger. Weiterer Preisträger war die Courage Times vom Robert-Blum-Gymnasium.

Die Unfallkasse Berlin zeichnete wieder die beste Berichterstattung über das Thema Mobbing aus. Preisträger war hier Die Mühle von der Grundschule an der Pulvermühle. Und auch die Senatsverwaltung für Kultur und Europa vergab wieder einen Sonderpreis unter dem Motto „Europa ist hier“ – dieses Jahr ging die Auszeichnung an Kissingenstrasse12.de (Rosa-Luxemburg-Gymnasium) und das LindenBlatt von der Lindenhof-Grundschule.

Bei den Hauptpreisen gab es wieder alte Bekannte auf den vorderen Plätzen, allerdings gewannen auch Newcomer-Redaktionen Preise. So überzeugte bei den Grundschulen die Liebigbox von der Justus-von-Liebig-Grundschule mit ihrer breiten Themenvielfalt und dem tollen Layout. Die ARS-Zeitung (Adolf-Reichwein-Schule) gewann in der Kategorie Förderschulen mit tollen Berichten über das Schulleben.

Eine Premiere gab es bei den Integrierten Sekundarschulen: Hier belegte mit qurt (Kurt-Schwitters-Schule) zum ersten Mal eine Online-Zeitung den ersten Platz. Die Redaktion überzeugte mit Berichten aus dem Schulleben und politischen Artikeln, sowie der crossmedialen Nutzung von Videos und Podcasts.

In der Kategorie der Oberstufenzentren gewann der mbs-Newsreport von der Marcel-Breuer-Schule. Vor zwei Jahren wurde der beliebte Direktor der Schule entlassen, worüber die Zeitung intensiv berichtete. Bei den Gymnasien konnte sich in diesem Jahr die OHnE vom Heinz-Berggruen-Gymnasium mit starken politischen Artikeln und einem Hochglanz-Layout den ersten Platz sichern.

Zusätzlich zu den Hauptpreisen vergab die Jury dieses Jahr zwei Extrapreise. Als bester Newcomer wurde die Redaktion PaulsenBrot vom Paulsen-Gymnasium ausgezeichnet. Die Kolumbus-News von der Kolumbus-Grundschule erhielten einen Preis für ihre besonders herausragende politische Berichterstattung – die Redaktionsmitglieder führten zur Bundestagswahl intensive Interviews mit PolitikerInnen aller Parteien in ihrem Bezirk.

Die Jury bedankt sich bei allen teilnehmenden Redaktionen und wünscht den Gewinner-Redaktionen viel Erfolg beim Bundeswettbewerb, der im Juni diesen Jahres im Bundesrat verliehen wird.

Die Preisträger im Überblick:

Hauptpreise

Kategorie Grundschule:

1. Preis: Liebigbox, Justus-von-Liebig-Grundschule, Friedrichshain-Kreuzberg

2. Preis: Schlaufuchs, Grundschule auf dem Tempelhofer Feld, Tempelhof- Schöneberg

3. Preis: Karlchen, Karlsgarten-Schule, Neukölln

Kategorie Förderschulen:

1. Preis: ARS-Schülerzeitung, Adolf-Reichwein-Schule, Neukölln

2. Preis: Rasender Kurier, Sancta-Maria-Schule der Hedwigschwestern, Steglitz-Zehlendorf

3. Preis: TGS Schülerexpress, Temple-Grandin-Schule, Friedrichshain- Kreuzberg

Kategorie Sekundarschule / ISS:

1. Preis: qurt., Kurt-Schwitters-Schule, Pankow

2. Preis: ZeitungEins, SchuleEins, Pankow

Kategorie Oberstufenzentren:

1. Preis: mbs Newsreport, OSZ Bau- und Holztechnik, Pankow

Kategorie Gymnasien:

1. Preis: OHnE, Heinz-Berggruen-Gymnasium, Charlottenburg-Wilmersdorf

2. Preis: Moron, Carl-von-Ossietzky-Gymnasium, Pankow

3. Preis: Jemandes Zeitung, Europäisches Gymnasium Bertha von Suttner, Reinickendorf

Extrapreise

Newcomer Gymnasium: PaulsenBrot, Paulsen-Gymnasium, Steglitz-Zehlendorf

Politische Berichterstattung: Kolumbus News, Kolumbus-Grundschule, Reinickendorf

Sonderpreise

„Europa ist hier“ (Senatsverwaltung für Kultur und Europa)

Kissingenstraße 12, Rosa-Luxemburg-Gymnasium, Pankow

LindenBlatt, Lindenhof-Grundschule, Tempelhof-Schöneberg

Wertschätzung in der Schule (Berliner Unfallkasse)

Die Mühle, Grundschule an der Pulvermühle, Spandau

Gutes Essen in aller Munde (Vernetzungsstelle Schulverpflegung Berlin e.V.)

Schulzeugs, Friedrichshagener Grundschule, Treptow-Köpenick

Hertzschlag, Heinrich-Hertz-Gymnasium, Friedrichshain-Kreuzberg

(Neuen Deutschen Medienmachern verliehen)

Neues vom Theo, Theodor-Storm-Grundschule, Neukölln

Courage Times, Robert-Blum-Gymnasium, Tempelhof-Schöneberg