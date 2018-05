VICE-Luft schnuppern

Wie sieht die Arbeit von Journalisten aus? Wie finden sie ihre Themen? Und wie funktioniert eigentlich eine Redaktion? Berlin bietet eine Vielzahl an Redaktionen, die wir durch die Junge Presse Berlin besuchen können. Anfang April stand wieder ein Medienstreifzug an: zu Gast bei VICE.

Ein Bericht von Gizem Kirsever

05. April. Rund 30 junge Journalisten aus Berlin und Brandenburg warten gespannt vor dem großen Gebäude in der Rungestraße 22-24. Hier soll schließlich unsere Führung durch die VICE-Redaktion starten. Zu Beginn treffen wir Dominica Grigoleit, die gerade eine Ausbildung im Management bei VICE absolviert. Bei einem kleinen Rundgang erklärt sie uns die verschiedenen Räumlichkeiten, in denen wir uns die nächsten Stunden aufhalten werden. Dabei erfahren wir, dass VICE Media sich selbst als „größtes globales Jugendmedienunternehmen“ bezeichnet, schließlich bündeln sich unter dem Namen 38 Büros in über 80 Ländern. VICE beschränkt sich dabei nicht nur auf die Onlineredaktionen, vielmehr haben sie auch ein kostenloses Printmagazin, eine Werbeagentur, ein Plattenlabel, eine Videoproduktionsfirma, einen Buchverlag und einen Fernseherdsender. VICE Media steht somit breit gefächert in der Medienwelt.

Nach unserer Führung durch die Redaktion treffen wir Laura Himmelreich, die Chefredakteurin von VICE.com. In den kommenden 30 Minuten erklärt Laura uns, wie sie an die Spitze von VICE.com gekommen ist. Außerdem zeigt sie uns eine Präsentation mit Themen, die VICE bereits veröffentlicht hat. Am Ende der Präsentation kann endlich unsere Fragerunde beginnen. Auf unseren Zetteln stehen eine Vielzahl an Fragen, leider konnten wir einige nicht mehr stellen. Trotzdem hat sich Laura viel Zeit genommen und uns erklärt, dass jeden Tag rund 15 Artikel auf VICE.com veröffentlicht werden, an denen rund 43 Personen arbeiten. Ebenso hat uns interessiert, ob es Themen gibt, die VICE nicht mehr so einfach bringen wird. So haben wir erfahren, dass VICE bei Sex- und Drogenthemen inzwischen umsichtiger geworden ist. Laut Laura Himmelreich bringt VICE keine Artikel mehr, die ausschließlich als drogenverherrlichend verstanden werden könnten. Wichtig sei auch, dass Selbsterfahrungs-Reportagen immer eine zweite, reflektierende Ebene haben und eine Einordnung in den Kontext bieten.

Auf die Nachfrage, ob VICE durch andere Medien langsam Konkurrenz bekommen hat, erklärt Laura uns, dass durch die Jugend-Sparten von Zeit, Süddeutscher Zeitung und Spiegel Online die

Konkurrenz um junge Leser zugenommen habe. Laura glaubt trotzdem nicht, dass das eine ernste Gefahr für VICE werden könne. Denn VICE habe die längste Erfahrung mit jugendlichen Lesern – und die Ressourcen, um innovativer und hintergründiger zu sein als die anderen. VICE versucht also, sich durch Qualität und Niveau von den anderen Redaktionen abzuheben. Manche Themen, erzählt Laura, macht VICE deshalb nicht, weil „ze.tt oder bento das auch machen können“. Nach über einer Stunde Quality Time mit Laura Himmelreich endete unser Besuch mit einem Gruppenfoto vor der VICE-Magazinwand.