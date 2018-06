Gestern trifft Morgen – Die neuen Folgen jetzt auf ALEX Berlin!

Und wenn du keine 📺 hast, uns gibt es auch auf https://www.alex-berlin.de im Livestream. 💻 Also wir sehen uns. Einschalten nicht vergessen!

Rückblende: Das war unser Drehtag im April

Ein kleines Team junger Medienmacher hat sich am 10.04.2018 im Studio von ALEX Berlin zusammen gefunden und Gestern trifft Morgen fortgesetzt. Nachdem wir im Jahr 2017 das erste Mal ON AIR gegangen sind und ganze fünf Folgen produzieren durften, haben wir unsere Sendung mit einem (fast) neuen dynamischen Team weiterproduziert. Neu bei Gestern trifft Morgen ist unser Moderator Lennart, der Erik von nun an ablöst. Hier gibt es noch ein paar fotografische Rückblicke vom Drehtag im April —> Drehtag: „Gestern trifft Morgen“

Möchtest du dabei sein?

Die Leitung der Sendung hat nun Sophia übernommen, die tatkräftige Unterstützung vom Kernteam um Johann, Felix, Lena, Diana sowie Konstantin bekommt. Jedoch sind hier und da immer mal wieder freie Positionen zu besetzten. Solltest DU auch Lust haben bei uns mitzumachen, dann melde dich doch bei Sophia (sophia.foertsch@jpb.de) oder in unserem Büro (jpb@jpb.de). Der nächste Drehtermin für die Folgen 8 & 9 ist der 03. Juli 2018. Wir freuen uns auf euch. Alle weiteren Infos gibt es hier