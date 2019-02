Preisverleihung Berliner Schülerzeitungswettbewerb 2018/19

Wenn über 300 junge SchülerzeitungsredakteurInnen ins Rote Rathaus strömen, kann das nur eines bedeuten: Die Preisverleihung des Berliner Schülerzeitungswettbewerbs beginnt. Wie in jedem Jahr ehrten wir auch diesmal zusammen mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und der Berliner Morgenpost die besten jungen Medienmachenden Berlins. Insgesamt 43 Redaktionen bewarben sich auf die begehrten Preise.

Bei der Preisverleihung hob Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) vor allem die Bedeutung von Schülerzeitungen für den Schulprozess hervor. „Schülerzeitungen sind Sprachrohr für die Schüler, die sich vielleicht nicht trauen, bestimmte Themen anzusprechen“, sagte Scheeres. Christine Richter, Chefredakteurin der Berliner Morgenpost, ging vor allem auf ihren Werdegang ein, der einst auch in einer Schülerzeitung begann. „Wer Interesse am Journalismus hat, macht weiter so“, sagte die Journalistin. Unser Vorstandsmitglied Johann Stephanowitz erklärte, was eine gute Schülerzeitung ausmacht. Neben der Vielfalt der Themen spiele auch die Gestaltung eine große Rolle. „Eine gute Zeitung macht die Gesamtmischung aus. Gute Inhalte müssen gut präsentiert vorkommen, und man muss wirklich den Eindruck haben, dass die Zeitungen von Schülern für Schüler gemacht wurde“, sagte er.

Neben altbekannten Redaktionen wie dem mbs Newsreport, der in diesem Jahr den 1. Platz in der Kategorie Oberstufenzentren belegte, oder der Kiezwelt Humboldthain, die bei den Grundschule oben auf dem Treppchen stand, konnten auch neugegründete Redaktionen überzeugen. So gewann Das Vincent den 1. Platz in der Kategorie Sekundarschulen für ein spannendes und informatives Heft zum Thema Sex. Eine andere Redaktion, die Anfang des Jahres von uns mit einer Mobilen Medienakademie geschult wurde, konnte auch überzeugen: Die Linné-Aktuell gewann den 3. Platz in der Kategorie Förderschulen. Zudem wurden mehrere Redaktionen mit Extrapreisen gelobt. Hervorzuheben ist hier die Fuchspost, die einen Preis für ihr inklusives Layout bekam. Viele Redaktionen konnten in diesem Jahr gleich doppelt abräumen und gewannen nicht nur in den Hauptkategorien, sondern wurden auch mit Sonderpreisen geehrt. So bekamen Moron und Schulzeugs neben ihren Auszeichnungen in den Schulkategorien den von der Unfallkasse Berlin gestifteten Sonderpreis Wie geht ihr miteinander um? Die Drostworthy bekam den von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa ausgelobten Sonderpreis Europa hier bei mir! und das PaulsenBrot wurde mit dem Preis Gutes Essen in aller Munde der Vernetzungsstelle für Schulverpflegung ausgezeichnet.

Die Erst- und Zweitplatzierten nehmen automatisch am Bundeswettbewerb, dem Schülerzeitungswettbewerb der Länder teil, der vorraussichtlich im Sommer im Bundesrat verliehen wird. Die Ausschreibung für den nächsten Wettbewerb, der unter dem Motto Dein Wort zählt! stehen wird, startet in den nächsten Wochen.

Die Preisträger

Hauptpreise

Grundschulen

1. Preis: Kiezwelt Humboldthain, Humboldthain-Grundschule, Mitte

2. Preis: Liebigbox, Justus-von-Liebig-Grundschule, Friedrichshain-Kreuzberg

3. Preis: Schulzeugs, Friedrichshagener Grundschule, Treptow-Köpenick

3. Preis: Karlchen, Karlsgarten-Schule, Neukölln

Förderschulen

1. Preis: Rasender Kurier, Sancta-Maria-Schule der Hedwigschwestern, Steglitz-Zehlendorf

2. Preis: Bienenpost, Schule am Bienwaldring, Neukölln

3. Preis: Linné-Aktuell, Carl-von-Linné-Schule, Lichtenberg

Sekundarschulen

1. Preis: Das Vincent, Vincent-van-Gogh-Oberschule, Lichtenberg

2. Preis: Transparent, Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule, Pankow

3. Preis: ZeitungEins, SchuleEins, Pankow

Oberstufenzentren

1. Preis: mbs Newsreport, Max-Bill-Schule – OSZ Planen Bauen Gestalten, Pankow

Gymnasien

1. Preis: Moron, Carl-von-Ossietzky-Gymnasium, Pankow

2. Preis: Das Objektiv, Herder-Gymnasium, Charlottenburg-Wilmersdorf

3. Preis: PaulsenBrot, Paulsen-Gymnasium, Steglitz-Zehlendorf

Extrapreise

1. Newcomer Grundschule: Keine Idee, Freie Waldorfschule Kreuzberg, Friedrichshain-Kreuzberg

2. Newcomer Gymnasium: Drostworthy, Droste-Hülshoff-Gymnasium, Steglitz- Zehlendorf

3. Inklusives Layout: Fuchspost, Arno-Fuchs-Schule, Charlottenburg- Wilmersdorf

Sonderpreise

„Europa ist hier!“ (Senatsverwaltung für Kultur und Europa) :

YoYo, Finowschule, Staatliche Europaschule Berlin Schöneberg, Tempelhof-Schöneberg

Drostworthy, Droste-Hülshoff-Gymnasium, Steglitz-Zehlendorf

„Wie geht ihr miteinander um?“ (Unfallkasse Berlin) :

Schulzeugs, Friedrichshagener Grundschule, Treptow-Köpenick

Moron, Carl-von-Ossietzky-Gymnasium, Pankow

„Gutes Essen in aller Munde“ (Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Berlin e.V.):

Rückenwind, Evangelische Schule Pankow, Pankow

PaulsenBrot, Paulsen-Gymnasium, Steglitz-Zehlendorf

„Theater im Blick“ (JugendKulturService):

senfGOElb, Goethe-Gymnasium Lichterfelde, Steglitz-Zehlendorf

Mitarbeit: Melanie Lal

Fotos: jup! Berlin