Newcomer des Jahres und junge Journalist*innen überzeugen – Berlins beste Schülerzeitungen 2025

Auch 2025 war es wieder an der Zeit, die besten Schülerzeitungen Berlins zu küren. Rund 50 Teilnahmen voller Initiative und Kreativität machten der Jury die Entscheidung wie gewohnt schwer. Als schließlich am 18. Februar die Preisverleihung stattfand, waren Gäst*innen aus der Politik, Medienvertreter*innen und natürlich die Schüler*innen der ausgezeichneten Zeitungen und Magazine in der Max-Taut-Schule in Lichtenberg versammelt.

Die Staatssekretärin Christina Henke wandte sich mit ihrem Grußwort an die jungen Medienschaffenden und betonte deren wichtige Rolle in unserer Demokratie und in der Repräsentanz der Schüler*innengeneration. Denn jede*r fängt irgendwo mit dem eigenen journalistischen Wirken an. Nicht selten sind Schülerzeitungen der Ort, an dem zukünftige Medienmacher*innen das Handwerk kennenlernen und sie sind dadurch schon immer ein Sprachrohr der jungen Generation, das Pluralität fördert und fordert.

Der Schülerzeitungswettbewerb des Landes Berlin durften wir gemeinsam mit unserem Medienpartner dem Tagesspiegel, jup! Berlin und der Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und Familie organisieren. Die Rede der stellvertretenden Chefredakteurin Anke Myrrhe rief junge Menschen dazu auf, Journalist*innen zu werden. Insgesamt wurden Grundschulen, Schulen mit Förderschwerpunkt, Gemeinschaftsschulen, eine Integrierte Sekundarschule, Oberstufenzentren und Gymnasien Preise der Hauptpreiskategorie verliehen. Die ersten Plätze gewannen ein Preisgeld von 200 Euro, die zweiten 150 Euro und die dritten Plätze 100 Euro.

In den Hauptpreisen legen wir den Fokus auf den Inhalt, das Design, die Erfüllung der rechtlichen Rahmenbedingungen und die Finanzierung der Zeitung sowie Eigenständigkeit der Umsetzung. Und diese Schülerzeitungen haben uns 2025 besonders überzeugt:

Grundschulen

Fuchs-Kolumne (Kolumbus-Grundschule, Reinickendorf) Kiezwelt (Humboldthain-Grundschule, Wedding) Havel-News (Havelland-Grundschule, Schöneberg)

Schulen mit Förderschwerpunkt

Finkencool (Finkenkrug-Schule, Wilmersdorf) Bienenpost (Schule am Bienwaldring, Neukölln) Fuchspost (Arno-Fuchs-Schule, Charlottenburg)

Gemeinschaftsschulen

Schnipsel (Campus Hannah Höch, Wittenau) MagazinEins (SchuleEins, Pankow) Fürstnews (Paula-Fürst-Gemeinschschaftsschule, Charlottenburg)

Integrierte Sekundarschulen

Eiffel-News (Gustave-Eiffel-Schule, Prenzlauer Berg)

Gymnasien

Moron (Carl-von-Ossietzky-Gymnasium, Pankow) Der Zeppelin (Eckener-Gymnasium, Marienfelde) OHnE (Heinz-Berggruen-Gymnasium, Westend)

Oberstufenzentrum

Anna-Freud-Culture (Anna-Freud-Schule, Charlottenburg) [lit.] magazin (Ernst-Litfaß-Schule, Wittenau)

Außerdem verlieh der Tagesspiegel zwei Extrapreise. Journalistische Ausnahmeleistungen der beiden Newcomer “Lux Looks” des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums in Pankow und der “Tränke Post” der Grundschule am Tränkegraben in Lichtenberg wurden dieses Jahr dafür ausgezeichnet, um Neugründungen von Schülerzeitungen und junge Nachwuchsjournalist*innen zu fördern.

Die Jury der Sonderpreise in diesem Jahr wählte bestimmte Artikel aus, die spezifische Themen kreativ und einzigartig beleuchteten. Das Preisgeld betrug bis zu 500 Euro pro ausgeschriebenem Artikel. Möglich gemacht wurden diese Kooperationen durch unsere Partner*innen der Unfallklasse Berlin, dem JugendKulturService, der Vernetzungsstelle für Kita- & Schulverpflegung, dem Jugendnetz Berlin und der Senatskanzlei. Die Themen, Schreibanstöße und wer die Preisträger*innen dieser Artikelausschreibungen waren, seht ihr hier:

Wie geht ihr miteinander um? (Unfallkasse Berlin)

La Voz de Papel (Hausburgschule, Prenzlauer Berg)

FlugBlatt (Lilienthal-Gymnasium, Lichterfelde)

Gustav-Meyer-Kurier (Gustav-Meyer-Schule, Berlin-Kreuzberg)

Berliner Theater im Blick (JugendKulturService)

FlugBlatt (Lilienthal-Gymnasium, Lichterfelde)

Scheckt’s noch, oder was?! (Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung)

FlugBlatt (Lilienthal-Gymnasium, Lichterfelde)

Dein Europa (Der Regierende Bürgermeister – Senatskanzlei)

Der Zeppelin (Eckener-Gymnasium, Tempelhof)

Sternengucker (Archenhold-Gymnasium, Treptow)

Digitaler Journalismus (Jugendnetz Berlin)

Karlchen (Karlsgarten-Grundschule Neukölln)

Hallorefik (Refik-Veseli-Schule, Kreuzberg)

Alle prämierten Schülerzeitungen haben das Lob und die Anerkennung mehr als verdient und wir gratulieren herzlich zu den ersten journalistischen Auszeichnungen für viele der Beteiligten! Wie immer gab es mehr Einreichungen, die uns begeistert haben, als Preise. Wir möchten uns daher ausdrücklich bei allen Einsender*innen für die einzigartigen und journalistisch anspruchsvollen Konzepte bedanken, die uns auch dieses Jahr wieder erreicht haben und euch ermutigen, wieder mitzumachen!

Wir hoffen und freuen uns auf eine ebenso rege und vielfältige Teilnahme am Schülerzeitungswettbewerb Berlin 2025/2026. Bis dahin frohes Schaffen!

Bildcredit: Stefanie Herbst/Tagesspiegel

Autorin: Alma Jung