Wir suchen bezahlte Unterstützung im Büro und für ein internationales Medienprojekt.

Die Junge Presse Berlin versteht sich als lokaler Jugendmedienverband von Berlin. Als erster solcher Verband Deutschlands ist die Junge Presse Berlin schon seit 1947 erste Anlaufstelle für junge Medienmachende in der Hauptstadt. Zusammen richten wir den Berliner Schülerzeitungswettbewerb aus, organisieren Weiterbildungen und Diskussionsrunden und entwickeln eigene Medienprojekte. Wir suchen insgesamt vier neue Mitarbeiter*innen für unsere Aktivitäten.

Die Stellen

Als Bürohelfer*in gehst du unseren Aktiven bei flexiblen Tätigkeiten zur Hand. Das kann zum Beispiel heißen, Mitgliedsanträge zu bearbeiten, telefonisch neue Anschriften von bestehenden Mitgliedern zu erfragen, Briefe zu frankieren und Workshops zu planen. Dabei arbeitest du auch viel mit unseren Aktiven zusammen und lernst unseren Verein kennen. Du hast keine festen Arbeitszeiten, sondern leistet eine vereinbarte Stundenzahl über das Jahr verteilt. Wir vereinbaren deine Einsatzzeiten immer dann, wenn wir irgendwo Hilfe brauchen. Du verdienst 12 Euro die Stunde. Der Job ist etatbedingt zunächst befristet auf 25 Stunden, danach streben wir eine Verlängerung deiner Tätigkeit an, sobald uns die Mittel für das Jahr 2021 zur Verfügung stehen.

Als Designer*in erarbeitest du eine neue Corporate Identity für unser Magazin JUPMA und dokumentierst sie in einem kurzen Leitfaden. Wir erklären dir in einer Videokonferenz, was wir uns vorstellen und du erstellst das Logo als Vektorgrafik. Dafür hast du zwei Wochen Zeit. Du wirst zum Festpreis mit 100 Euro vergütet.

Als Layouter*in erstellst das Layout für die erste Ausgabe unseres neuen Magazins JUPMA, das in einem einzigartigen Projekt in internationaler Zusammenarbeit entstanden ist. Die Broschüre wird etwa 60 Seiten umfassen. Du wirst zum Festpreis mit 800 Euro vergütet und hast nach Bereitstellung der Texte zehn Tage Zeit zur Finalisierung des ersten Entwurfs.

Als billinguale*r Lektor*in korrigierst du englischsprachige Texte für unser Magazin JUPMA, die in internationaler Zusammenarbeit mit zehn Schülerzeitungen aus aller Welt entstanden sind. Die Texte werden insgesamt etwa dreißig bis vierzig Seiten umfassen. Du wirst zum Festpreis mit 400 Euro vergütet und hast nach Bereitstellung der Texte eine Woche Zeit.

Was du mitbringen solltest

Engagement und Lust am Medienmachen

fortschrittliche Kenntnisse im Umgang mit Office-Anwendungen (z.B. Serienbriefe generieren)

Fingerspitzengefühl im Umgang mit der deutschen Sprache

Weltoffenheit im Umgang mit Mitgliedern und Partner*innen

bestenfalls kommst du aus der Vereinsarbeit oder sogar der Jugendpresse-Familie (kein Muss!)

Was wir dir bieten können

die Mitarbeit in einem neugierigen und offenen Team

professionelle Referenzen zum Berufseinstieg

spannende Folgeaufträge in einem großen Mediennetzwerk

einen gemütlichen Arbeitsplatz mit Kaffeemaschine in unserem Büro direkt am Mauerpark oder die Arbeit im Homeoffice von überall in der Welt

Zugriff auf unseren modernen Technikleihpool für deine Foto- und Filmprojekte

flexible Strukturen und ein offenes Ohr für frische Ideen

Deine Bewerbung

Bitte sende ein formloses Motivationsschreiben, einen Lebenslauf und ggf. Arbeitsproben bis zum 15. November 2021 per E-Mail an Tobias Westphal (E-Mail anzeigen). Nach Sichtung der Unterlagen laden wir die überzeugendsten Bewerber*innen zu einem Telefongespräch ein.

Ganz wichtig: Wir möchten etwas über dich und deine Motivation erfahren und keine Standardfloskeln lesen. Zeige uns, wer du bist, was du machst und wo du hinwillst.