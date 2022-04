Unsere Weiterbildungsangebote starten in die nächste Runde! Im zweiwöchigen Takt bieten wir euch diesen Frühsommer fünf neue kostenfreie Workshops an! Möchtest du deine Moderationsfähigkeiten verbessern, Social Media auch barrierefrei gestalten können, die journalistischen Textsorten und Tricks zur Themenfindung kennenlernen oder die Basics über Investigativ-Journalismus erfahren? Dann melde dich direkt an! Die Plätze sind limitiert. Weitere Infos zu den einzelnen Workshops und die Möglichkeit zur Anmeldung findest du in unserem Veranstaltungskalender: https://jpb.de/veranstaltungen/.

Save the Date:

Do, 28.04. 18:30-20:00 Uhr: Moderation und Rhetorik mit Bernd Fiedler (Online)

Mi, 12.05. 18:30-20:00 Uhr: Social Media barrierefrei gestalten mit Sharon Maple (Online)

Mi, 25.05. 18:00-20:00 Uhr: Einführung in die journalistischen Textsorten (Online)

Mi, 08.06. 18:00-20:00 Uhr: Recherche und Themenfindung mit Merle Hömberg (Online)

Do, 23.06. 18:00-20:00 Uhr: Einführung in den Investigativ-Journalismus mit CORRECTIV-Journalist Michel Penke (Berlin)

Bild: Jugendpresse Deutschland / Josephine Pöge